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Как провести каникулы в Санкт-Петербурге?

Даже если вам кажется, что вы уже все видели в Санкт-Петербурге, у этого города найдется масса сюрпризов для вас. Петербург - город-загадка, хранящий свои тайны.

Как провести каникулы в Санкт-Петербурге?

Приезжая сюда, вы прикасаетесь к истории, начиная с эпохи Петра Первого с его грандиозными планами и надеждами, роскоши Екатерининских времен и заканчивая тяжелыми блокадными годами. По улицам Санкт-Петербурга когда-то ходили Александр Пушкин, Анна Ахматова, Александр Блок, Федор Достоевский и другие известные личности. Если вы уже нагулялись по Невскому, посмотрели Зимний дворец, были в Петергофе, ходили в Кунсткамеру и Русский музей, то обратите внимание на необычные экскурсии по Петербургу.

Например, тур по парадным Санкт-Петербурга. Каждая улица, каждый дом в центре - это исторические памятники. Можно отправиться на экскурсию по парадным и питерским коммуналкам. Коммунальные квартиры - это целая эпоха, там выросло несколько поколений. Сейчас их почти не осталось, но опытные гиды знают интересные места. Приготовьтесь увидеть город глазами его жителей разных столетий: от столичных купцов и советской интеллигенции, до нынешних поколений. Вместе с экскурсоводом вы посетите укромные дворы, парадные лестницы и настоящую коммунальную квартиру, где когда-то жил известный хирург Иван Греков.

Экскурсия по крышам также набирает популярность. Посмотреть на Питер с необычного ракурса - это удивительно, особенно, если наблюдать за легендарным разводом мостов. Будьте внимательны, такие экскурсии устраивают только аккредитованные агентства, и это абсолютно легально: никаких взломанных замков и тайных проникновений. Крыша оборудована для экскурсий, совершенно безопасна, есть навес, под которым можно спрятаться от дождя.

Хороший гид - это 90% успеха на экскурсии. Это должен быть энергичный, харизматичный человек, который знает живую историю, а не описания достопримечательностей из Интернета. В туристическом агентстве Piter Tours очень строгий отбор гидов, поэтому у нас нет плохих отзывов. В программе есть уникальная экскурсия “Петроградка Виктора Цоя”. Вместе с группой вы посетите все знаковые места легендарной группы “Кино”, адреса квартирников, знаменитую “Камчатку” и др.

На экскурсию от Piter Tours можно пойти с друзьями или с семьей, а можно только вдвоем, чтобы провести самое незабываемое свидание.

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