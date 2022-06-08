Комиссии городской думы Екатеринбурга одобрили бюджет города на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. Все комиссии городской думы рассмотрели и одобрили бюджет Екатеринбурга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Последними это делали участники комиссии по бюджету и экономической политике. Они же приняли решение рассмотреть главный финансовый документ в первом чтении на заседании гордумы.
В пресс-службе администрации муниципалитета напомнили, что бюджет города сформирован с учетом прогноза дальнейшего развития его экономики. Доходы казны составят 64,2 млрд руб., расходы — 66,2 млрд руб.
Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков напомнил, что бюджет будет программно-целевым и включает в себя 23 программы. Также в нем предусмотрено участие уральской столицы в нацпроектах «Демография», «Жилье», «Экология», «Безопасные качественные дороги» и «Образование».
Гордума рассмотрит бюджет в первом чтении на следующей неделе. Далее в рамках второго чтения депутаты смогут внести в документ правки.
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