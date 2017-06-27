У российских предприятий на 2,7% снизилась сальдированная прибыль

Российские предприятия в январе-сентябре 2022 года получили 20 трлн 156 млрд руб. сальдированной прибыли (прибыль минус убыток). Это на 2,7 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.
В сентябре этот показатель составил 728,4 млрд руб., хотя годом ранее он равнялся 3 трлн 074,5 млрд руб. Последний случай, когда предприятия завершали месяц с отрицательным финансовым результатом, был марте 2021 года.
Всего за девять месяцев 41,1 тыс. организаций получили прибыль на сумму 25 трлн 092,1 млрд руб., что на 10,8% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. В убыток сработали 16,4 тыс. организаций на сумму 4 трлн 936 млрд руб., что в 2,6 раза превышает значение января-сентября 2021 года.
Доля организаций, получивших прибыль в январе-сентябре 2022 года, составила 71,5%. Годом ранее — 72,7%.
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