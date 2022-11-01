ММК поделился опытом развития промтуризма на Международной выставке-форуме в Санкт-Петербурге

УрБК, Магнитогорск, 01.12.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представил опыт развития промышленного туризма на конференции «Все на завод!». Мероприятие состоялось в рамках конгрессно-деловой программы Международной выставки-форума «Российский промышленник — 2022» в Санкт-Петербурге, сообщает управление информации и общественных связей металлургической компании.
Мероприятие было организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ) и посвящено лучшим практикам продвижения кадрового и технологического потенциала российских производителей, созданным в рамках Акселератора АСИ по промышленному туризму.
Руководитель центра компетенций по развитию промышленного туризма ПАО «ММК» Мария Пушкарская выступила с докладом «ПРОМмасштаб: от экскурсий до центра компетенций по промышленному туризму».
Она рассказала о том, каких успехов достиг ММК в сфере промышленного туризма с 2018 года. За прошедший период на предприятии было разработано семь туристических маршрутов — два детских и пять взрослых. С начала реализации проекта промышленную площадку комбината посетило более 24 тыс. человек, в том числе свыше 6 тыс. детей.
За это время ММК превратился в один из главных центров промышленного туризма в России и площадку для обмена опытом и развития этого направления в национальном масштабе. На базе ПАО «ММК» совместно с АСИ и правительством Челябинской области был создан первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма. Его главная задача — подготовка специализированных гидов-экскурсоводов, а также создание демонстрационных площадок, на которых предприятия могут обмениваться опытом и делиться достижениями в сфере промышленного туризма.
В октябре Магнитогорский металлургический комбинат вошел в национальный рейтинг «Промышленный туризм: лидеры России — 2022» сразу в шести номинациях, включая первое место среди металлургических компаний и третье место в общем списке по посещаемости среди принявших участие в рейтинге российских промпредприятий.
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