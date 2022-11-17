На Среднем Урале продолжают дорожать свежие огурцы

С 21 по 28 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 6,53%, до 119,03 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Отметим, что свежие огурцы дорожают в регионе не первую неделю. Так, с 14 по 21 ноября их цена выросла на 20,48%, до 111,79 руб. за кг.



Помимо этого, за минувшую неделю подорожали репчатый лук (на 4,88%, до 26,46 руб. за кг), капуста (на 3,49%, до 21,21 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 2,88%, до 519,46 руб. за кг), картофель (на 2,63%, до 27,47 руб. за кг), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 2,55%, до 524,57 руб. за кг), сухие молочные смеси для детского питания (на 2,42%, до 1 тыс. 096,18 руб. за кг), а также свежие помидоры (на 2,21%, до 136,17 руб. за кг).



Заметнее всего подешевели глазированные шоколадом мягкие конфеты (на 5,23%, до 440,73 руб. за кг), байховый черный чай (на 2,97%, до 1 тыс. 193,15 руб. за кг), гречневая крупа (на 2,27%, до 120,92 руб. за кг), полукопченая и варено-копченая колбаса (на 1,9%, до 625,52 руб. за кг), а также вареная колбаса (на 1,73%, до 486,03 руб. за кг).