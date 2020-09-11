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22% россиян стали реже посещать кафе и рестораны в 2022 году

В 2022 году 22% россиян стали реже посещать заведения общественного питания. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Сохранили прежнюю частоту посещения 30% респондентов, а чаще ходить стали 3%. Еще 43% сказали, что не привыкли ходить в кафе и рестораны.

«Сократили расходы на питание в кафе и ресторанах преимущественно россияне 25-34 и 35-44 лет (35% и 31%), аудитория с высшим образованием (28%), граждане, характеризующие свое материальное положение как плохое (30%), и активные потребители интернета (31%)», — отмечается в исследовании.

Доля россиян, которые посещают заведения общепита, во многом зависит от возраста респондентов и территории проживания. Среди россиян старше 60 лет доля не посещающих общепит достигла 70%, а среди жителей сел и населенных пунктов до 100 тыс. человек таких опрошенных оказалось 49-53%. Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге кафе и рестораны не посещают всего 29% респондентов.

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