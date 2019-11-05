14% свердловчан не могут получить налоговый вычет из-за неофициальных доходов

14% опрошенных жителей Свердловской области не могут получить налоговый вычет из-за неофициальных доходов, говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru. 43% свердловчан получают налоговый вычет, еще 43% не имеют соответствующих статей затрат. Чаще всего уральцы оформляют налоговый вычет на имущество (18%), лечение (16%), а также на обучение (11%).

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