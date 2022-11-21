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Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 3,2%

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге сократился на 0,4%, за месяц — на 3,2%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 780 квартир в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 101 день.

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