Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 3,2%

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге сократился на 0,4%, за месяц — на 3,2%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 780 квартир в уральской столице. Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 101 день.

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