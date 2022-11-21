Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 3,2%

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге сократился на 0,4%, за месяц — на 3,2%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 780 квартир в уральской столице.
Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 101 день.
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге ...25.10.2022 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,1%
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге ...18.10.2022 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,6%
За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге сократился на 0,6%, за месяц — на 4,6%. ...18.10.2022 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,6%
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге ...10.10.2022 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,3%
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге ...