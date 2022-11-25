Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,76%

УрБК, Москва, 29.11.2022. По состоянию на 13.00 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 61,03 руб., евро — 63,36 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,32%, европейской — на 0,76%.
УрБК, Москва, 25.11.2022. По состоянию на 14.35 курс доллара США на Московской бирже составляет 60,43 руб., евро — ...21.11.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,65%
УрБК, Москва, 21.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,64 руб., евро — ...17.11.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,79%
УрБК, Москва, 17.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,39 руб., евро — ...16.11.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,45%
УрБК, Москва, 16.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,21 руб., евро — ...10.11.2022 С начала сегодняшних торгов курс евро снизился на 0,96%
УрБК, Москва, 10.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 61,14 руб., евро — ...