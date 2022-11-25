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Сегодня, 15:03

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,76%

УрБК, Москва, 29.11.2022. По состоянию на 13.00 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 61,03 руб., евро — 63,36 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,32%, европейской — на 0,76%.

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