Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,76%

УрБК, Москва, 29.11.2022. По состоянию на 13.00 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 61,03 руб., евро — 63,36 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,32%, европейской — на 0,76%.

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