Издательства просят авторов проверить свои книги на соответствие закону о запрете пропаганды ЛГБТ

УрБК, Москва, 29.11.2022. Российские интернет-издательства просят авторов самостоятельно проверить свои книги на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ. Так, известный издатель Ridero разослал авторам книг письма с просьбой провести самоцензуру и убрать книги с продаж, в случае если в них есть пропаганда «нетрадиционных ценностей».



«Мы заботимся о вас, поэтому настоятельно рекомендуем проверить вашу книгу. Если в тексте, на обложке, в иллюстрациях или в выходных данных содержится информация, которую можно счесть относящейся к нетрадиционным сексуальным отношениям, то книгу нужно обязательно снять с публикации», — говорится в нем.



Издатель также напоминает о штрафах за нарушение закона, которые для физических лиц могут достигать 200 тыс. руб.



Далее авторам предлагается исправить противоречащие законодательству моменты, а затем вновь отправить книгу на рассмотрение модераторам. В издательстве обещают также изучить произведение и при необходимости дать рекомендации по правкам.



Нарушением может стать информация о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, формирование представлений о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, положительная информация о смене пола.