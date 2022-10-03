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Вчера, 18:01

Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале составляет 4,4 месяца

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале в январе-октябре 2022 составил 4,4 месяца, говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

По итогам 2021 года показатель составлял 3,9 месяца, «ковидного» 2020 года — 5,5 месяца.

«За январь — октябрь 2022 года в центрах занятости населения снято с регистрационного учета 105 тыс. 395 человек, в том числе 46 тыс. 819 безработных граждан», — говорится в сообщении.

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