Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале составляет 4,4 месяца

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Средний период продолжительности безработицы на Среднем Урале в январе-октябре 2022 составил 4,4 месяца, говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.



По итогам 2021 года показатель составлял 3,9 месяца, «ковидного» 2020 года — 5,5 месяца.



«За январь — октябрь 2022 года в центрах занятости населения снято с регистрационного учета 105 тыс. 395 человек, в том числе 46 тыс. 819 безработных граждан», — говорится в сообщении.