Суммарные расходы на рекламу в России за девять месяцев снизились на 6%

УрБК, Москва, 28.11.2022. В январе-сентябре 2022 года суммарные затраты на рекламу в РФ составили 385 млрд руб., что на 6% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).



В I квартале рынок вырос на 5%, во II — сократился на 16%, в III — еще на 7%.



Все это время АКАР не публикует точные цифры по отдельным сегментам рекламы (на телевидении, в интернете, в наружной рекламе и так далее). В объединении это объяснили падением рынка и сокращением доступного инструментария, из-за чего эксперты вынуждены перестраивать систему оценки объемов рекламного рынка.