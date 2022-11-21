Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 8%

По состоянию на 21 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 101 тыс. 922 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). За неделю показатель снизился на 0,1%, за месяц — вырос на 0,5%. С начала года средняя цена предложения увеличилась на 7,97%.

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