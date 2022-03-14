В России продлили срок действия права участников фондового рынка не раскрывать корпоративную информацию

УрБК, Москва, 28.11.2022. Правительство РФ приняло решение о продлении срока действия права участников фондового рынка не раскрывать корпоративную информацию до 1 июля 2023 года. Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале кабмина.
«Правительство приняло решение для защиты организаций-эмитентов от возможных санкций со стороны недружественных государств. Теперь они смогут до 1 июля 2023 года частично или полностью не раскрывать корпоративную информацию», — говорится в сообщении.
Право раскрывать определенную информацию в ограниченном объеме или вообще отказаться от ее раскрытия появилось у организаций-эмитентов в марте 2022 года. Первоначально эти правила должны были действовать до 31 декабря 2022 года.
УрБК, Москва, 14.03.2022. У организаций-эмитентов появилось право не раскрывать частично или полностью информацию о ...27.11.2018 Правительство РФ разрешило банкам, подпавшим под санкции, не раскрывать отчетность
Правительство РФ разрешило банкам, подпавшим под санкции, не раскрывать отчетность. «Цель принятых решений — защита ...27.11.2018 Правительство РФ разрешило банкам, подпавшим под санкции, не раскрывать отчетность
УрБК, Москва, 27.11.2018. Правительство РФ разрешило банкам, подпавшим под санкции, не раскрывать отчетность. «Цель ...15.01.2014 ОАО «Богословское рудоуправление» освобождено от обязанности раскрывать информацию
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2014. ОАО «Богословское рудоуправление», входящее в состав ОАО «УГМК», освобождено от ...27.04.2011 ОАО «Балтымский кирпичный завод» и ОАО «Электроуралмонтаж» добились права не раскрывать информацию о своей деятельности
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2011. ОАО «Балтымский кирпичный завод» и ОАО «Электроуралмонтаж» добились права не раскрывать ...