В России продлили срок действия права участников фондового рынка не раскрывать корпоративную информацию

УрБК, Москва, 28.11.2022. Правительство РФ приняло решение о продлении срока действия права участников фондового рынка не раскрывать корпоративную информацию до 1 июля 2023 года. Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале кабмина.



«Правительство приняло решение для защиты организаций-эмитентов от возможных санкций со стороны недружественных государств. Теперь они смогут до 1 июля 2023 года частично или полностью не раскрывать корпоративную информацию», — говорится в сообщении.



Право раскрывать определенную информацию в ограниченном объеме или вообще отказаться от ее раскрытия появилось у организаций-эмитентов в марте 2022 года. Первоначально эти правила должны были действовать до 31 декабря 2022 года.