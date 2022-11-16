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Вчера, 12:59

Минстрой РФ выступил за продление льготной ипотеки на новостройки

УрБК, Москва, 28.11.2022. Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил в интервью «Известиям», что ведомство выступает за продление льготной ипотеки на новостройки. Ранее в Минфине предположили, что эта программа может завершиться 31 декабря 2022 года.

Необходимость продления программы льготной ипотеки замминистра объяснил тем, что целесообразно обеспечить наполнение эскроу-счетов, чтобы в дальнейшем получить эффективную ставку при проектном финансировании на строительство нового жилья. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день важно сохранить баланс спроса и предложения.

«Сейчас есть большой задел в разрешениях на строительство, за последние два года застройщики купили большое количество земельных участков. Имеющееся предложение нужно обеспечивать спросом», — считает Никита Стасишин.

Он также подчеркнул, что в стране необходимо сохранить темпы жилищного строительства. Только так можно быть уверенными, что строящиеся объекты будут сданы в назначенный срок.

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