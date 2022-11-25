Двухдневная конференция для предпринимателей по личностному росту пройдет в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. 30 ноября и 1 декабря в Екатеринбурге во Дворце молодежи пройдет конференция по личностному росту и продвижению с участием 15 спикеров PRO Движение.
Конференция рассчитана на предпринимателей, руководителей, экспертов, маркетологов, продюсеров, smm-специалистов, фрилансеров. Среди спикеров — интервьер, предприниматель Ольга Чебыкина, тренер по голосу и публичным выступлениям Седа Каспарова, бизнес-психолог Полина Большакова, автор книги «Как выжить в кризис» Вероника Кромбергер, а также другие специалисты в сфере коучинга и продаж, предприниматели, стилисты.
Спикеры расскажут о собственном опыте в сфере бизнеса и продвижения, психологии, маркетинга, личностного роста, работы в период санкций и кризиса. Кроме того, они поделятся рабочими инструментами и личными секретами успешного построения бизнес-процессов.
Приобрести билеты можно на сайте http://prodvizhenie-ekb.ru.
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