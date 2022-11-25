Свердловчанин получит от РЖД 2 млн рублей в качестве компенсации за несчастный случай

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Свердловский областной суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, обязав выплатить ОАО «РЖД» 2 млн руб. бывшему работнику в качестве компенсации ущерба за травму на производстве.



Несчастный случай с сотрудником произошел в апреле 2021 года: во время перехода железнодорожных путей мужчина получил травму, в связи с чем ему была назначена II группа инвалидности, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В составленном ОАО «РЖД» акте произошедшее было названо несчастным случаем на производстве. Также там отмечено, что работодатель не обеспечил функционирование системы управления охраны труда в полном объеме, а причиной несчастного случая стали непреднамеренные действия пострадавшего, приведшие к его травмированию. Кроме того, нарушение трудовой и производственной дисциплины со стороны сотрудника выявлено не было.



Семья пострадавшего подала иск к ОАО «РЖД» с требованием выплатить мужчине 3 млн руб., 700 тыс. руб. — его супруге, а также еще по 150 тыс. руб. — в пользу каждого ребенка в связи с тем, что глава семьи потерял трудоспособность.



Красноуфимский районный суд удовлетворил иск частично, обязав работодателя выплатить пострадавшему 2 млн руб., а также 6 тыс. руб. госпошлины в пользу местного бюджета. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде. Однако судья посчитал решение нижестоящей инстанции правомочным и оставил его в силе.