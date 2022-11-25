В Свердловской области машиниста тепловоза оштрафовали за выезд на тупиковую призму

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. Свердловская транспортная прокуратура завершила проверку наезда тепловоза на тупиковую призму при проведении маневровых работ. Инцидент произошел 27 октября на станции Первоуральск.
Причиной происшествия стало несоблюдение машинистом правил технической эксплуатации железных дорог. Работником не была соблюдена безопасная скорость движения.
Прокурор внес представление об устранении нарушений закона, что и было сделано. Для сотрудников локомотивного депо был проведен инструктаж о безопасности движения поездов.
Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Машинист получил административный штраф.
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