Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,57%

УрБК, Москва, 24.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,36 руб., евро — 62,76 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,57%, европейской — вырос на 0,08%.
УрБК, Москва, 23.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,51 руб., евро — ...21.11.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,65%
УрБК, Москва, 21.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,64 руб., евро — ...17.11.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,79%
УрБК, Москва, 17.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,39 руб., евро — ...15.11.2022 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,64%
УрБК, Москва, 15.11.2022. По состоянию на 14.55 курс доллара США на Московской бирже составляет 60,15 руб., евро — ...31.10.2022 С начала сегодняшних торгов курс доллара США снизился на 0,08%
УрБК, Москва, 31.10.2022. По состоянию на 14.55 курс доллара США на Московской бирже составляет 61,47 руб., евро — ...