Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,57%

УрБК, Москва, 24.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,36 руб., евро — 62,76 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,57%, европейской — вырос на 0,08%.

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