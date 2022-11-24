Госдума в третьем чтении приняла федеральный бюджет на 2023 год

УрБК, Москва, 24.11.2022. Госдума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Об этом говорится на сайте парламента.
В 2023 году доходы бюджета составят 26,13 трлн руб., расходы — 29,056 трлн руб., дефицит — 2% ВВП. На 2024 год доходная часть достигнет 27,24 трлн руб., расходная — 29,43 трлн руб., дефицит — 1,4% ВВП. В 2025 году в федеральную казну поступит 27,98 трлн руб., будет расходовано 29,24 трлн руб., а дефицит составит 0,7% ВВП.
Дополнительные средства в 2023 году выделят на развитие сельских территорий (8 млрд руб.), электрического наземного общественного транспорта (9 млрд руб.), подключение малых населенных пунктов к интернету (8 млрд руб.). Еще 11 млрд руб. пойдет на модернизацию промышленности, на поддержку военнослужащих — 53,6 млрд руб.
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