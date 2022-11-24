В III квартале кибермошенники украли у россиян почти 4 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.11.2022. В III квартале 2022 года в России произошло 229,8 тыс. случаев хищения денег кибермошенниками. Это на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако количество украденных денег выросло на 23,9%, достигнув почти 4 млрд руб., сообщается на сайте Банка России.
По итогам 2021 и начала текущего года доля социальной инженерии в общем числе мошенничеств снизилась. Но в июле-сентябре наблюдалась противоположная динамика, особенно при оплате товаров и услуг в интернете.
«За время пандемии потребители привыкли к онлайн-покупкам, и киберпреступники продолжают этим пользоваться. Для обмана людей они создают поддельные сайты финансовых организаций или известных магазинов», — говорится в сообщении.
В III квартале регулятор инициировал блокировку 3 тыс. 932 противоправных сайтов, а за девять месяцев — более 10 тыс. Это на 68% больше, чем в прошлом году. От доли социальной инженерии, когда человека убеждают самостоятельно перевести мошенникам деньги или сообщить данные карты, зависит количество возвратов средств банками. В III квартале возврат составил 3,4% (134,3 млн руб.) от суммы хищений.
В III квартале по инициативе Банка России также предлагалось заблокировать более 280 тыс. телефонных номеров, которые использовались для противоправных действий. Это в 10 раз больше, чем годом ранее. Обычно кибермошенники звонят с мобильных номеров.
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