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24.11.2022

Промпроизводство в Свердловской области в январе-октябре сократилось на 1,9%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-октябре 2022 года сократилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 0,2%. В сфере «обрабатывающие производства» — на 2,2%.

В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство выросло на 0,5%. В сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» оно снизилось на 2,4%.

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