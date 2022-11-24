Промпроизводство в Свердловской области в январе-октябре сократилось на 1,9%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-октябре 2022 года сократилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.



В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 0,2%. В сфере «обрабатывающие производства» — на 2,2%.



В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство выросло на 0,5%. В сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» оно снизилось на 2,4%.