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24.11.2022

«Чистый воздух — бесценен»

На ЕВРАЗ НТМК запустили в эксплуатацию ключевой экологический объект в рамках реализации проекта «Чистый воздух». Перевод коксохимического производства (КХП) ЕВРАЗ НТМК на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа с использованием теплообменников закрытого типа позволит снизить специфические выбросы на 56%. Общие инвестиции в проект составили 2,1 млрд руб., его реализация заняла 2,5 года. Объект введен в работу на два года раньше заявленного срока.

В запуске объекта приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков, президент ЕВРАЗа Алексей Иванов и вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Чистый воздух — бесценен»

Александр Козлов подчеркнул, что вложение средств промышленных предприятий в модернизацию оборудования для реализации проекта «Чистый воздух» является одной из основных составляющих успеха в достижении поставленных целей.

«Нижний Тагил — один из 12 городов, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух». Основные источники выбросов в Нижнем Тагиле — это промышленные объекты, автотранспорт и частный сектор. Наша цель — уже через три года снизить совокупный объем загрязняющих выбросов на 30,4 тыс. т в год. И основной вклад в снижение выбросов вносят предприятия. Конечно, экологическая модернизация оборудования — это дорого. Но комфортная жизнь в городе, без запахов и без вреда здоровью, — цены не имеет. Чистый воздух — бесценен. И когда предприятия вкладывают собственные средства в реализацию экологических проектов — это достойный пример для других», — сказал министр.

Евгений Куйвашев также отметил, что экологическая модернизация оборудования на ЕВРАЗ НТМК позволила Свердловской области увеличить вклад в реализацию федерального проекта «Чистый воздух».

«Это важный шаг не только в повышении эффективности и безопасности производства, но и в улучшении экологической обстановки в Нижнем Тагиле. А значит, мы еще продвинулись в решении задачи, поставленной президентом РФ: добиться кардинального улучшения экологии в крупнейшем промышленном центре региона. И это только часть масштабной экологической программы, которую последовательно реализует ЕВРАЗ НТМК», — сказал глава региона.

До ввода в эксплуатацию нового объекта технологическая вода после охлаждения коксового газа попадала в градирню открытого типа. Теперь она станет охлаждаться в герметичном оборудовании, без контакта с атмосферным воздухом. После очистки коксовый газ будет возвращаться для повторного использования в производстве и топливной системе комбината. Это позволит снизить выбросы в атмосферу на 176 т в год и уменьшит потери при улавливании бензола на 7 кг/тыс. кубометров.

«Чистый воздух — бесценен»

Президент ЕВРАЗа Алексей Иванов напомнил, что снижение выбросов вредных веществ выступает одним из основных направлений в работе комбината. И предприятие активно сотрудничает в этом с властями на всех уровнях.

«Сокращение выбросов в атмосферу — одно из ключевых направлений экологической стратегии ЕВРАЗа до 2030 года. Я рад отметить, что четырехстороннее соглашение о взаимодействии по федеральному проекту «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле, которое мы заключили в 2019 году с руководством федеральных и региональных органов власти, реализовано на два года раньше срока — в полном объеме и при поддержке всех сторон», — сказал Алексей Иванов.

Он также рассказал, что объем снижения выбросов в атмосферу составил 7,5 тыс. т, а размер вложений комбината в проекты «Чистого воздуха» в Нижнем Тагиле — более 4,4 млрд руб. Кроме того, в комплексный план города были включены три новых проекта ЕВРАЗа, которые позволят до 2026 года снизить выбросы еще на 6,5 тыс. т, в том числе от коксохимического производства. ЕВРАЗ планирует инвестировать в эти мероприятия еще порядка 4,5 млрд руб.

В свою очередь, Денис Новоженов сказал, что приоритеты в реализации программ по снижению выбросов в атмосферу ЕВРАЗ расставляет, опираясь на пожелания жителей Нижнего Тагила.

«Мы фокусируемся на экологической модернизации коксохимического производства, реагируя, прежде всего, на пожелания горожан. Закрытая градирня — это уже 21-й устаревший производственный объект, который мы выводим из эксплуатации. И комбинат продолжит программу модернизации оборудования, начатую в 2000 году. За этот период ЕВРАЗ НТМК сократил выбросы в атмосферу почти на 40%», — заявил Денис Новоженов.

«Чистый воздух — бесценен»

Стоит добавить, что перевод КХП на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа стал пятым мероприятием ЕВРАЗ НТМК в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». На комбинате уже проведено техническое перевооружение установки сухого тушения кокса, введена в эксплуатацию новая доменная печь № 7, обновлено оборудование доменной печи № 6, реализуется программа модернизации аспирационных установок, в том числе для системы миксерного отделения конвертерного цеха. Реализация этих мероприятий, с учетом перехода КХП на закрытую систему охлаждения коксового газа, позволит снизить выбросы от указанных производств на 7,55 тыс. т от уровня 2017 года.

Кроме того, в настоящий момент ЕВРАЗ НТМК разрабатывает проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) с привлечением Уральского центра медицины труда, экологической эпидемиологии и сертификации. В рамках поставленной задачи специалисты провели анализ каждого технологического агрегата на ЕВРАЗ НТМК, а также произвели оценку его влияния на окружающую среду. На сегодняшний день уже проведена инвентаризация оборудования — источников выбросов загрязняющих веществ — с учетом фактического и планируемого времени работы. То же самое выполнено и в отношении источников шума и электромагнитного излучения. Также был проведен анализ полученных результатов расчета прогнозного уровня загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий. Проект планируется подготовить до конца 2023 года.

Ранее на ЕВРАЗ НТМК успешно прошла плановая проверка Росприроднадзора. Проверяющие побывали во всех основных подразделениях комбината и в ряде вспомогательных, произвели замеры выбросов загрязняющих веществ от источников, обследовали состояние технологических агрегатов на соответствие природоохранному законодательству, замерили уровень эффективности аспирационных установок. Все вынесенные комиссией замечания были оперативно направлены в работу.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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