Сберегательное и незакредитованное поведение

Банк России ввел на I квартал 2023 года макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским займам. Ограничение коснется банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО). Предполагается, что эта мера способствует ограничению роста закредитованности граждан с помощью дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов.



Для банков установлены несколько вариантов ограничений. Если показатель долговой нагрузки клиента (ПДН) превышает 80%, то лимит составит 25% от объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования либо 25% от объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования. Если срок возврата кредита превышает пять лет, то ограничение составит 10% от объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования либо 10% от объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования.



Регулятор отмечает, что необеспеченное потребительское кредитование растет устойчиво высокими темпами и является приоритетным сегментом для банков в связи с высокой долей маржинальности. Доля необеспеченных потребительских кредитов, выданных заемщикам с ПДН выше 80%, в III квартале достигла 32%. На уровне 15% сохраняется доля потребительских кредитов на срок более пяти лет. Доля займов МФО, выданных заемщикам с ПДН более 80%, во II квартале 2022 года составила 41%.



«Центробанк для любого банка, даже системообразующего, — это царь и бог. Соответственно, пруденциональные нормы повышают расходы банков на выдачу кредитов. Речь идет, наверное, о различных формах резервирования, которые существенно сокращают кредитную активность банков. Там идет некая маржа. Условно говоря, подняв норму резервирования на 1%, кредитную активность можно снизить на 10%. Поэтому для банков это очень существенно», — прокомментировал решение регулятора финансовый аналитик Виталий Калугин.



Он также добавил, что для банков это решение может стать проблемой. Для них кредитная активность — это едва ли не единственный источник доходов, считает эксперт.



В то же время, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в России выдача потребительских кредитов прекратила расти и остается на стабильном уровне. Если в августе было выдано 1,11 млн таких займов, то в сентябре и октябре — по 1,02 млн. Свердловская область соответствует этой тенденции — в сентябре было выдано 33 тыс. 787 кредитов, а в октябре — 33 тыс. 696.



«После падения в марте, выдача потребкредитов в последующие месяцы постепенно восстанавливалась, но достигнуть «докризисных» значений так и не смогла. При этом в сентябре-октябре количество выданных потребительских кредитов стабилизировалось на уровне 1,02 млн штук в месяц. Во многом данная стабилизация объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства, и сокращают долговую нагрузку», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



При этом осенью произошло резкое падение средней суммы потребкредита. Если с апреля по сентябрь этот показатель рос, добравшись до отметки 289,9 тыс. руб., то в октябре он снизился на 19%, до 234,7 тыс. Свердловская область также соответствует сложившейся тенденции. В сентябре средний чек составлял 324 тыс. 196 руб., но снизился до 240 тыс. 355 руб. (минус 25,9%). По мнению А. Волкова, причина все та же — население стремится сократить свою долговую нагрузку.



«В то же время и банки в настоящее время придерживаются консервативной политики, выдавая потребкредиты с повышенным средним чеком только «качественным» заемщикам», — добавил он.



В. Калугин согласен, что в текущих условиях население выбирает сберегательную модель поведения. Но также он добавил, что на остановку роста выдачи кредитов могла повлиять частичная мобилизация: люди перестали брать займы, потому что не знали, как и когда их будут отдавать.



Помимо этого, эксперт подчеркнул, что по данным НБКИ не стоит судить об уровне закредитованности населения. Он зависит от того, какую часть своих доходов люди в итоге тратят на обслуживание долга. В Свердловской области официальная статистика есть только по ипотечным кредитам — 52%. Но аналитик высказал уверенность, что для автокредитов и потребкредитов эти показатели также высоки.



«Потребительские и автокредиты тоже имеют существенную долю у населения по обслуживанию этих кредитов. По автокредитам это выливается в удлинение сроков — люди предпочитают брать на более длинные сроки, чтобы поменьше раз в месяц платить. По потребительским кредитам, скорее всего, такая же ситуация. Но там надо смотреть, сколько из них беззалоговые. Это разные вещи. Беззалоговый кредит проблемный для банка и заемщика. Я думаю, что там высокая доля выплат», — предположил В. Калугин.



В итоге получается, что проблема, с которой намерен бороться Банк России, присутствует и в Свердловской области. У людей уже сейчас есть долговые обязательства, которые нужно гасить. Но в то же время по динамике выдачи мы видим, что в новые долги население ввязывается неохотно, перейдя на сберегательную модель.