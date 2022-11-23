УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
23.11.2022

Сберегательное и незакредитованное поведение

Сберегательное и незакредитованное поведение Банк России ввел на I квартал 2023 года макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским займам. Ограничение коснется банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО). Предполагается, что эта мера способствует ограничению роста закредитованности граждан с помощью дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов.

Для банков установлены несколько вариантов ограничений. Если показатель долговой нагрузки клиента (ПДН) превышает 80%, то лимит составит 25% от объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования либо 25% от объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования. Если срок возврата кредита превышает пять лет, то ограничение составит 10% от объема предоставленных потребительских кредитов без лимита кредитования либо 10% от объема установленных (увеличенных) лимитов кредитования.

Регулятор отмечает, что необеспеченное потребительское кредитование растет устойчиво высокими темпами и является приоритетным сегментом для банков в связи с высокой долей маржинальности. Доля необеспеченных потребительских кредитов, выданных заемщикам с ПДН выше 80%, в III квартале достигла 32%. На уровне 15% сохраняется доля потребительских кредитов на срок более пяти лет. Доля займов МФО, выданных заемщикам с ПДН более 80%, во II квартале 2022 года составила 41%.

«Центробанк для любого банка, даже системообразующего, — это царь и бог. Соответственно, пруденциональные нормы повышают расходы банков на выдачу кредитов. Речь идет, наверное, о различных формах резервирования, которые существенно сокращают кредитную активность банков. Там идет некая маржа. Условно говоря, подняв норму резервирования на 1%, кредитную активность можно снизить на 10%. Поэтому для банков это очень существенно», — прокомментировал решение регулятора финансовый аналитик Виталий Калугин.

Он также добавил, что для банков это решение может стать проблемой. Для них кредитная активность — это едва ли не единственный источник доходов, считает эксперт.

В то же время, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в России выдача потребительских кредитов прекратила расти и остается на стабильном уровне. Если в августе было выдано 1,11 млн таких займов, то в сентябре и октябре — по 1,02 млн. Свердловская область соответствует этой тенденции — в сентябре было выдано 33 тыс. 787 кредитов, а в октябре — 33 тыс. 696.

«После падения в марте, выдача потребкредитов в последующие месяцы постепенно восстанавливалась, но достигнуть «докризисных» значений так и не смогла. При этом в сентябре-октябре количество выданных потребительских кредитов стабилизировалось на уровне 1,02 млн штук в месяц. Во многом данная стабилизация объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства, и сокращают долговую нагрузку», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом осенью произошло резкое падение средней суммы потребкредита. Если с апреля по сентябрь этот показатель рос, добравшись до отметки 289,9 тыс. руб., то в октябре он снизился на 19%, до 234,7 тыс. Свердловская область также соответствует сложившейся тенденции. В сентябре средний чек составлял 324 тыс. 196 руб., но снизился до 240 тыс. 355 руб. (минус 25,9%). По мнению А. Волкова, причина все та же — население стремится сократить свою долговую нагрузку.

«В то же время и банки в настоящее время придерживаются консервативной политики, выдавая потребкредиты с повышенным средним чеком только «качественным» заемщикам», — добавил он.

В. Калугин согласен, что в текущих условиях население выбирает сберегательную модель поведения. Но также он добавил, что на остановку роста выдачи кредитов могла повлиять частичная мобилизация: люди перестали брать займы, потому что не знали, как и когда их будут отдавать.

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что по данным НБКИ не стоит судить об уровне закредитованности населения. Он зависит от того, какую часть своих доходов люди в итоге тратят на обслуживание долга. В Свердловской области официальная статистика есть только по ипотечным кредитам — 52%. Но аналитик высказал уверенность, что для автокредитов и потребкредитов эти показатели также высоки.

«Потребительские и автокредиты тоже имеют существенную долю у населения по обслуживанию этих кредитов. По автокредитам это выливается в удлинение сроков — люди предпочитают брать на более длинные сроки, чтобы поменьше раз в месяц платить. По потребительским кредитам, скорее всего, такая же ситуация. Но там надо смотреть, сколько из них беззалоговые. Это разные вещи. Беззалоговый кредит проблемный для банка и заемщика. Я думаю, что там высокая доля выплат», — предположил В. Калугин.

В итоге получается, что проблема, с которой намерен бороться Банк России, присутствует и в Свердловской области. У людей уже сейчас есть долговые обязательства, которые нужно гасить. Но в то же время по динамике выдачи мы видим, что в новые долги население ввязывается неохотно, перейдя на сберегательную модель.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
22.11.2022 Банк России ограничил выдачу потребительских кредитов

Банк России ввел макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским займам. Ограничение коснется банков с ...

22.11.2022 Банк России ограничил выдачу потребительских кредитов

УрБК, Москва, 22.11.2022. Банк России ввел макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским займам. ...

14.11.2022 Число выданных на Южном Урале потребкредитов за месяц снизилось на 1%

УрБК, Челябинск, 14.11.2022. В Челябинской области в октябре 2022 года выдали 28 тыс. 135 потребительских кредитов. Это ...

20.09.2022 Банк России намерен ввести ограничения на выдачу потребкредитов и микрозаймов

Банк России намерен с 1 января 2023 года установить количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов ...

20.09.2022 Банк России намерен ввести ограничения на выдачу потребкредитов и микрозаймов

УрБК, Москва, 20.09.2022. Банк России намерен с 1 января 2023 года установить количественные ограничения на выдачу ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (624)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18