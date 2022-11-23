УБРиР разработал новую ипотечную программу для первичного жилья

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вместе с застройщиками разработал новую ипотечную программу для первичного жилья. Ставка по ней начинается с 6,9% годовых, сообщает пресс-служба финансовой организации.



Нововведение пока действует в Москве и Екатеринбурге для ряда застройщиков и жилищных комплексов. До конца года банк намерен начать применять его и в других регионах присутствия.



Новая программа создана как альтернатива ипотеке с государственной поддержкой. По госпрограммам выдается около 60% ипотечных кредитов на покупку жилья на первичном рынке.



«Для строительного рынка льготная ипотека является серьезной финансовой помощью и драйвером продаж. Ее отмена может негативно сказаться на развитии первичного рынка, поскольку клиенты будут, вероятно, переориентированы на покупку вторички. Пока нет окончательного решения по программе господдержки, но понятно, что сейчас необходимо предлагать какую-то альтернативу. Выход — разработка совместных продуктов с застройщиками на базе собственных программ банков», — рассказала управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.



По программе банка максимальная сумма кредита составляет 30 млн руб. на срок до 25 лет. Первоначальный взнос — 10%.



Подать заявку на ипотеку можно через застройщика. Ознакомиться со списком партнеров можно на сайте УБРиР. Добавим, что в банке есть сервис электронной регистрации сделок по ипотеке, когда клиенты могут сделать это в электронном виде и без посещения МФЦ и Росреестра.