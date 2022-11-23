Сертификат соответствия на продукцию: что такое, виды, как получить?

Большинство товаров, перед тем как попасть на прилавки магазинов, должны пройти комплекс испытаний по установленным показателям качества и безопасности. В России процедура обязательна для продуктов питания, игрушек, одежды, обуви, упаковки и много другого. По ее результатам оформляется разрешительная документация – сертификаты или декларации.







Рассмотрим детальнее, каким образом и кем осуществляется сертификация, какие существуют ее виды, что такое сертификат соответствия, как получить этот документ на выпускаемые или импортируемые изделия.



Что такое сертификат соответствия на продукцию?



Сертификат является официальным документом, подтверждающим соответствие продукции предъявляемым требованиям. Должен быть в наличии у каждого производителя или импортера товаров (оформляют непосредственно перед их выпуском в обращение).



Виды сертификации продукции



Действующим законодательством РФ закреплены следующие виды сертификации продукции:



1. Обязательная – проводится в отношении товаров, которые:

- входят в сферу действия технических регламентов ЕАЭС (ТС);

- включены в первый перечень, закрепленный ПП РФ № 2425 от 23.12.2021 – оценка соответствия осуществляется в национальной системе.



Важно! Обязательному подтверждению соответствия по требованиям пожарной безопасности подлежат изделия и материалы из списка, утвержденного Распоряжением Правительства РФ № 3646-р от 29.12.2020.



2. Добровольная – осуществляется по желанию предпринимателей, которые занимаются изготовлением или импортом продукции. В этом случае проверка качества выполняется по действующим национальным (межгосударственным) стандартам – ГОСТам, или техусловиям в СДС, зарегистрированной в Росстандарте.



Обратите внимание! Добровольную сертификацию возможно пройти для любых изделий, но только после получения на них обязательной разрешительной документации.



Кто занимается сертификацией продукции?



Полномочия по подтверждению соответствия товаров возлагаются на аккредитованные сертификационные органы. Процедура проводится по инициативе изготовителя или импортера (заявитель несет расходы по прохождению оценочных мероприятий).



Если изделия отвечают установленным нормативам, то по итогам оценки уполномоченный орган выдает сертификат.



Для чего необходим сертификат соответствия продукции?



Указанный документ свидетельствует о том, что указанные в нем товары являются безопасными и качественными. Это означает, что они могут использоваться по назначению без риска причинения вреда потребителю и окружающей среде.



Без обязательной разрешительной документации субъект хозяйствования не сможет легитимно осуществлять поставки продуктов на рынок. При выявлении такого нарушения грозит ответственность в виде штрафа и/или конфискации несертифицированных изделий.



Как выглядит сертификат?



Форма документа утверждена на основании Приказа Минпромторга № 3725 от 28.10.2020. Чтобы избежать риска столкнуться с подделкой, нужно знать, как он выглядит.



Документация этого типа включает в себя сведения о:

- регистрационном номере;

- заявителе и производителе – указывают название, адресные и контактные данные;

- сертификационном органе – включает название, юр. адрес, контакты, информацию о прохождении аккредитации (в том числе № свидетельства);

- сертифицируемом товаре – с указанием наименования, модели, марки и иных данных (в отдельных случаях эти сведения могут отображаться в приложении);

- коде ТН ВЭД или ОКПД 2;

- нормативных актах, по которым проводилась оценка;

- основаниях для оформления документации – ими являются протоколы с результатами лабораторных испытаний (содержит номер, дату составления, кем выдан);

- продолжительности действия и другую информацию.



Документ подписывается руководителем и экспертами сертификационного органа, после чего удостоверяется печатью.



Как получить сертификаты на продукты питания?



Для оформления сертификатов на пищевую продукцию субъекту хозяйствования нужно обратиться в сертификационный центр Sertfood. Для этого понадобится:



- заполнить форму обратной связи на сайте;

- предоставить необходимый пакет документации и образцы – если испытания не проводились;

- дождаться результатов тестирования и изучить протоколы;

- забрать готовый документ в офисе компании.



Срок действия сертификата соответствия



Обязательный сертификат соответствия ТР ТС выдается на 1, 3 года или 5 лет. Добровольный – действует не более 3 лет.



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