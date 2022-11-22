УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
22.11.2022

В регионах УрФО по итогам I полугодия 2022 года рождаемость оказалась ниже смертности

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В регионах Уральского федерального округа (УрФО) по итогам I полугодия 2022 года рождаемость оказалась ниже смертности. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова.

По ее данным, также в регионах наблюдается миграционный отток: люди переезжают в другие части страны. Это может быть связано как с экономическими причинами, например, поиском более высокого заработка, так и личными предпочтениями, например, климатом, отметила эксперт.

«Если говорить о регионах, то самый большой отток — где-то 45 тыс. населения — был в Курганской области. Я говорю сейчас про межрегиональную миграцию. В Свердловской области с начала 2022 года по август уехали почти 10 тыс. человек. В Тюменской области приток — 7,3 тыс.», — уточнила спикер.

Схожие тенденция она отметила в отношении трудовых мигрантов. Сейчас их приток приобрел отрицательное значение.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.11.2022 Объем промышленного производства в УрФО сократился на 1,3%

По итогам I полугодия 2022 года объем промышленного производства в Уральском федеральном округе (УрФО) сократился на ...

22.11.2022 Объем промышленного производства в УрФО сократился на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. По итогам I полугодия 2022 года объем промышленного производства в Уральском ...

05.10.2022 Чистый приток средств в розничные ПИФы в сентябре составил 8,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.10.2022. В сентябре 2022 года чистый приток средств в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФ) ...

04.04.2022 Средний Урал стал лидером по естественной убыли населения среди регионов УрФО

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2022. Убыль населения в Свердловской области в 2019-2021 годах составила 1,19%. Об этом ...

29.11.2021 В Свердловской области отмечается самая высокая смертность от COVID-19 среди регионов УрФО

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. На Среднем Урале отмечается самая высокая смертность от коронавируса среди регионов ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (624)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18