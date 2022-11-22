В регионах УрФО по итогам I полугодия 2022 года рождаемость оказалась ниже смертности

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В регионах Уральского федерального округа (УрФО) по итогам I полугодия 2022 года рождаемость оказалась ниже смертности. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова.



По ее данным, также в регионах наблюдается миграционный отток: люди переезжают в другие части страны. Это может быть связано как с экономическими причинами, например, поиском более высокого заработка, так и личными предпочтениями, например, климатом, отметила эксперт.



«Если говорить о регионах, то самый большой отток — где-то 45 тыс. населения — был в Курганской области. Я говорю сейчас про межрегиональную миграцию. В Свердловской области с начала 2022 года по август уехали почти 10 тыс. человек. В Тюменской области приток — 7,3 тыс.», — уточнила спикер.



Схожие тенденция она отметила в отношении трудовых мигрантов. Сейчас их приток приобрел отрицательное значение.