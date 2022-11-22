В Екатеринбурге пройдет конференция для предпринимателей по личностному росту и успешному построению бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Екатеринбурге во Дворце молодежи 30 ноября и 1 декабря будет проходить конференция по личностному росту и продвижению предприятий. В мероприятии примут участие 15 спикеров.



По данным организаторов, эксперты расскажут о бизнесе и продвижении, психологии, маркетинге, о личностном росте и работе в период санкций и кризиса.



Конференция ориентирована на предпринимателей, руководителей, экспертов, маркетологов, продюсеров, smm-специалистов, фрилансеров. В качестве спикеров примут участие интервьюер и предприниматель Ольга Чебыкина, тренер по голосу и публичным выступлениям Седа Каспарова, бизнес-психолог Полина Большакова, автор книги «Как выжить в кризис» Вероника Кромбергер и другие специалисты в сфере коучинга и продаж, предприниматели, стилисты.



В ходе мероприятия наставники расскажут о том, какими рабочими инструментами пользуются в различных сферах, а также о личных секретах успешного построения бизнес-процессов.



Приобрести билеты можно на сайте http://prodvizhenie-ekb.ru/.