В Екатеринбурге пройдет конференция для предпринимателей по личностному росту и успешному построению бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Екатеринбурге во Дворце молодежи 30 ноября и 1 декабря будет проходить конференция по личностному росту и продвижению предприятий. В мероприятии примут участие 15 спикеров.
По данным организаторов, эксперты расскажут о бизнесе и продвижении, психологии, маркетинге, о личностном росте и работе в период санкций и кризиса.
Конференция ориентирована на предпринимателей, руководителей, экспертов, маркетологов, продюсеров, smm-специалистов, фрилансеров. В качестве спикеров примут участие интервьюер и предприниматель Ольга Чебыкина, тренер по голосу и публичным выступлениям Седа Каспарова, бизнес-психолог Полина Большакова, автор книги «Как выжить в кризис» Вероника Кромбергер и другие специалисты в сфере коучинга и продаж, предприниматели, стилисты.
В ходе мероприятия наставники расскажут о том, какими рабочими инструментами пользуются в различных сферах, а также о личных секретах успешного построения бизнес-процессов.
Приобрести билеты можно на сайте http://prodvizhenie-ekb.ru/.
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