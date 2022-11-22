Почему продают футбольный клуб «Ливерпуль»?

В начале ноября издание The Athletic рассказало, что мерсисайдский клуб собираются продать. Интересно, что «Ливерпуль» считается одним из фаворитов чемпионата Англии. Пока что команда Юргена Клоппа занимает лишь шестое место в АПЛ, сообщает издание Betonmobile.kz. При этом, эксперты букмекерской конторы Ubet дают коэффициент 5.65 на то, что именно «Ливерпуль» будет чемпионом Англии по итогам сезона. Чтобы посмотреть котировки на других претендентов, нужно открыть официальный сайт букмекера или скачать Ubet на смартфон. Кстати, БК постоянно проводит акции и выдает множество бонусов для своих игроков.







Что же до «Ливерпуля», то нынешним владельцем клуба является Fenway Sports Group (FSG). Представители этой компании собираются отдать на продажу «Ливерпуль». Это не слухи — компания официально заявила о своих намерениях. Напомним, что Fenway Sports Group приобрел права на «Ливерпуль» осенью 2010-го года, когда команду купили у партнеров Джорджа Джиллетта и Тома Хикса за триста пятьдесят миллионов евро.



С тех пор клуб потратил много денег для того, чтобы улучшить его положение. Например, на стадионе команда «Энфилде» была построенаа новая главная трибуна за сто десять миллионов фунтов стерлингов. Другая трибуна сейчас перестраивается, на что ушло восемьдесят миллионов фунтов стерлингов. Это поможет увеличить вместимость стадиона примерно до шестидесяти одной тысячи человек. Также вместе с Fenway Sports Group «Ливерпулю» удалось выиграть главные титулы — чемпиона Англии и победителя Лиги чемпионов.



Цель продажи мерсисайдского клуба — бизнес. Сейчас самый лучший момент для продажи, потому что британский фунт сейчас довольно слабый, и возможно, это не конец. К тому же представители Fenway Sports Group выступали за создание Суперлиги, где клуб мог увеличить свои доходы. Но этот турнир отменился, а сейчас в команде недовольны существующей схемой финансового фейр-плей.



Пока что неизвестно, кто будет покупать «Ливерпуль». Можно оперировать данными из прошлого. Еще в апреле 2022-го года представители Fenway Sports Group получили предложение о покупке от бизнесмена с Ближнего Востока, цена сделки — три с половиной миллиарда евро.



Также можно учесть данные последних сделок по покупкам английских клубов. Например, недавно «Челси» продали американскому консорциуму инвесторов, который возглавляет миллиардер Тодд Боэли. Цена сделки составила более четырех миллиардов фунтов.



Отметим, что представители Fenway Sports Group продали одиннадцать процентов акций клуба компании RedBird Capital. По данным аналитиков Forbes, стоимость «Ливерпуля» оценивает в более трех с половиной миллиардов фунтов.



Вполне возможно, что именно RedBird Capital может стать новым владельцем «Ливерпуля». К тому же ранее владелец этого фонда Джерри Кардинале ранее рассказывал в СМИ, что его компания готова к покупке мерсисайдцев. Однако такая вероятность небольшая, поскольку этой инвестиционной компании принадлежат права на футбольный клуб «Милан». А чиновники из УЕФА запретили участие двух команд одного владельца в одном соревновании.