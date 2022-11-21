Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,65%

УрБК, Москва, 21.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,64 руб., евро — 62,02 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,41%, европейской — снизился на 0,65%.
УрБК, Москва, 17.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,39 руб., евро — ...15.11.2022 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,64%
УрБК, Москва, 15.11.2022. По состоянию на 14.55 курс доллара США на Московской бирже составляет 60,15 руб., евро — ...11.11.2022 С начала сегодняшних торгов курс евро вырос на 0,64%
УрБК, Москва, 11.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,38 руб., евро — ...31.10.2022 С начала сегодняшних торгов курс доллара США снизился на 0,08%
УрБК, Москва, 31.10.2022. По состоянию на 14.55 курс доллара США на Московской бирже составляет 61,47 руб., евро — ...28.10.2022 С начала сегодняшних торгов курс евро снизился на 0,88%
УрБК, Москва, 28.10.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 61,51 руб., евро — ...