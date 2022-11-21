Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,65%

УрБК, Москва, 21.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,64 руб., евро — 62,02 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,41%, европейской — снизился на 0,65%.

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