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21.11.2022

Средний размер выданных на Южном Урале потребкредитов в октябре составил 192 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 21.11.2022. Средний размер выданных в октябре 2022 года потребительских кредитов в Челябинской области составил 191 тыс. 997 руб., что на 22,4% меньше показателя предыдущего месяца этого года (247 тыс. 261 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 21-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В пятерку лидеров списка по размеру выданных за указанный период потребкредитов вошли Москва (522,7 тыс. руб.), Московская область (356,8 тыс. руб.), Санкт-Петербург (335,7 тыс. руб.), ХМАО (304,9 тыс. руб.) и Ленинградская область (255,5 тыс. руб.).

В целом по стране средний размер выданных в октябре 2022 года потребительских кредитов составил 234,7 тыс. руб., что на 19% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (289,9 тыс. руб.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после роста в апреле-сентябре 2022 года в октябре средний чек потребкредита существенно снизился. По его словам, такая динамика объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики не стремятся наращивать свои обязательства и уменьшают долговую нагрузку.

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