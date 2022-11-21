Телефонные мошенники за 10 месяцев похитили у жителей Свердловской области 137 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. За 10 месяцев 2022 года в Свердловской области было возбуждено 3 тыс. 806 уголовных дел о мошенничестве. С начала года злоумышленники нанесли жителям региона ущерб на сумму 1 млрд 150 млн руб. В том числе 137 млн руб. люди сами отдали мошенникам вследствие манипуляций по телефону. Среди всех уголовных дел в 145 случаях телефонные мошенники представлялись сотрудниками силовых структур. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
Как правило, аферисты рассказывают своей жертве, что ее деньги находятся в опасности, например, что кто-то пытается взять на ее имя кредит. Обычно после этого потерпевшему звонит сообщник мошенника, который представляется сотрудником правоохранительных органов или банка, чтобы подтвердить рассказанное. Далее жертву уговаривают перевести средства на «безопасный счет», который на самом деле принадлежит злоумышленникам. Причем часто вместе с этим потерпевшего уговаривают взять кредиты.
«Хочу особо отметить, что настоящие полицейские и банковские специалисты гражданам по телефону никогда не звонят по вопросам денежных операций», — подчеркнул В. Горелых.
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