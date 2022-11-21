В России второй месяц подряд снижается деловая активность малого и среднего бизнеса

В октябре индекс RSBI, отражающий деловую активность малого и среднего бизнеса, составил 48,5 пункта. Это говорит о спаде деловой активности, причем второй месяц подряд. Она вернулась к показателям весны 2022 года, сообщает «Коммерсантъ».
Причиной сложившейся ситуации стала реакция на геополитические и экономические процессы, отмечают авторы исследования. Рост показали только кредиты, остальные составляющие индекса снизились. О падении выручки говорили 47% опрошенных, а дальнейшего снижения ждут 36% респондентов.
В октябре новых сотрудников нанимали только 8% компаний, а о сокращениях рассказал 21% (на 5% больше, чем в сентябре). В октябре доля инвестирующих в расширение бизнеса снизилась на 7% — до 14% (минимум с лета 2020 года), а доля респондентов, заявивших о снижении расходов на инвестиции, увеличилась до 11% (на 3% больше, чем месяцем ранее).
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