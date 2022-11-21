Гордума рассмотрит бюджет Екатеринбурга в первом чтении 6 декабря

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. Бюджет Екатеринбурга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов будет рассмотрен городской думой в первом чтении 6 декабря, во втором — 20 декабря. Также 1 декабря состоятся публичные слушания по нему. Об этом рассказал сегодня во время брифинга заместитель главы города Андрей Корюков.



Доходная часть в 2023 году составит 64 млрд руб., расходная — 66 млрд руб. Дефицит — 6,2%. При этом спикер отметил, что доходы, которые собирает сам город, растут. В 2023 году они достигнут 29,9 млрд руб., в 2024 — 31,5 млрд руб., в 2025 — 32 млрд руб.



«Как и в предыдущие годы, бюджет социальный. Свыше 60% тратится на социальную сферу. 48% во внесенном бюджете пойдет на образование. 26% — это национальная экономика. Дальше у нас идет ЖКХ, физкультура и спорт, культура. Соответственно, это главные разделы, которые забирают основную долю расходных полномочий», — отметил А. Корюков.



Город продолжит содержать 728 бюджетных учреждений, реализацию 26 муниципальных программ, четырех нацпроектов и подготовку к 300-летию уральской столицы. Также спикер заявил о намерении участвовать во всех региональных и федеральных проектах, если они будут появляться.



В отношении юбилея Екатеринбурга замглавы города отметил, что основные мероприятия связаны с инвестициями.



«На следующий 2023 год мы больше отдаем средств на создание объектов в городе. Первый этап дороги, которая пройдет около дублера Сибирского тракта. Второй момент — тянем трамвайную линию из Академического. Мы начинаем трамвайную линию в Солнечном. Планируем более 500 тыс. кв. м. дорог отремонтировать, чтобы достичь доли доведенных дорог до уровня в 81%. Мы вкладываем 655 млн руб. в ремонты наших учреждений. Все-таки мы сместились с каких-то общих мероприятий на конкретные объекты», — привел примеры А. Корюков.