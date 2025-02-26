УралБизнесКонсалтинг
ЕВРАЗ внедрил СОД для управления инвестиционными проектами

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. ЕВРАЗ внедрил среду общих данных (СОД) для управления инвестиционными проектами. Проект реализован на базе датацентричного программного продукта НЕОСИНТЕЗ в соответствии с утвержденным в компании стандартом технологий информационного моделирования («ТИМ-стандартом»). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

СОД ЕВРАЗа включает в себя систему технического документооборота и систему управления инженерными данными, что позволяет осуществлять массовую загрузку документации, ее бесшовную передачу, а также синхронизацию главного реестра между рабочими группами проектов и генпроектировщиком в лице «ЕвразИнжиниринга». Пользователи среды данных могут просматривать цифровые информационные модели (ЦИМ) в веб-браузере.

До конца 2025 года СОД будет применяться в более чем 30 инвестпроектах, это повысит прозрачность, управляемость и уровень коммуникаций при их реализации. Среди этих проектов такие значимые для компании, как техперевооружение коксовой батареи № 10 ЕВРАЗ НТМК стоимостью около 28 млрд руб. и строительство комплекса серогазоочистки на аглофабрике ЕВРАЗ ЗСМК с инвестициями 21 млрд руб. В перспективе система будет тиражирована и на проекты операционной деятельности.

«Среда общих данных является одним из ключевых элементов ТИМ-системы ЕВРАЗа. Также у нас внедрена система автоматизированного проектирования и конструктор техзаданий на проектно-изыскательские работы. Мы начали проектирование системы управления ценообразованием и бюджетированием, тестируем возможности применения ИИ и применяем автоматизированную систему стройконтроля. Эти и другие инициативы вошли в пятилетнюю стратегию цифровизации инвестиционной деятельности, что поспособствует минимизации отклонений по стоимости и срокам реализации инвестиционных проектов», — сообщил директор по цифровизации инвестиционной деятельности ЕВРАЗа Рустам Саматов.
