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21.11.2022

В Госдуме предложили запретить рекламировать криптовалюту

УрБК, Москва, 21.11.2022. В Госдуму внесен законопроект, по которому запрещается реклама криптовалют в России. Майнинг остается разрешен. Авторами этой инициативы стала группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым.

«В Российской Федерации запрещается реклама и (или) предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, а также товаров (работ, услуг), в целях организации выпуска, выпуска, организации обращения, обращения цифровой валюты (за исключением майнинга цифровой валюты», — говорится в документе.

В то же время понятие и правила майнинга предлагается установить на законодательном уровне. О добытой таким образом криптовалюте потребуется отчитываться перед властями. Депутаты рассчитывают, что криптовалюту можно будет использовать только за границей.

«Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры», — говорится в пояснительной записке.

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