Свердловское УФАС с начала года назначило 4,6 млн рублей штрафов за спам

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) с начала 2022 года вынесло 125 постановлений об административных наказаниях за спам. Общая сумма штрафов по ним составила 4,6 млн руб. В аналогичный период прошлого года показатель равнялся 4,5 млн руб., рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге замруководителя ведомства Сергей Волков.
Он отметил, что почти каждый день регистрируются жалобы на подобный вид рекламы. Речь идет об sms, звонках и электронных письмах, направляемых гражданину без его согласия. Чаще всего жалобы поступали на рекламу от банков, медицинских центров и стоматологий.
Ответственность за нарушение накладывается на рекламораспространителя. Также в УФАС напоминают, что гражданин может отозвать свое согласие на получение рекламы. Если это требование будет проигнорировано, то это станет основанием для обращения в ведомство и привлечения нарушителя к ответственности.
Подать жалобу можно в том числе в электронном виде через специальную платформу.
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