Свердловское УФАС с начала года назначило 4,6 млн рублей штрафов за спам

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. ПАО «Росгосстрах Банк» привлечено к административной ответственности за распространение ...

Свердловское УФАС оштрафовало «Росгосстрах Банк» на 100 тыс. рублей за распространение рекламы без согласия клиента

Свердловское УФАС оштрафовало «Ростелеком» за рассылку сообщений о бонусной программе

За 2015 год в Свердловской области было взыскано более 2,5 млн штрафов за незаконную рекламу

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2015. По итогам 2015 года Свердловское УФАС России взыскало более 2,5 млн руб. ...