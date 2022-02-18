ФАС раскрыла антиконкурентные соглашения в сфере транспортировки ТКО в Свердловской области и еще нескольких регионах

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Федеральная антимонопольная служба России обнаружила нарушения законодательства со стороны ряда транспортировщиков твердых коммунальных отходов (ТКО). В их числе — компании, которые оказывают данные услуги на территориях Свердловской, Курганской, Тюменской, Мурманской областей и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет об ООО «Компания «Экосистема», ООО «Транссервис», ООО «Турасервис-Н», ООО «Экотранс», ООО «ПТК». Установлено, что эти организации заключали ограничивающие конкуренцию соглашения, чтобы поддержать цены на торгах, проводившихся в 2019-2021 годах. Общая стоимость заключенных контрактов, при которых было реализовано антиконкурентное соглашение, составила 6,9 млрд руб.
В ФАС напоминают, что подобные нарушения приводит к завышению цены на оказание таких услуг и увеличению расходов граждан на оплату коммунальных услуг. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с административным кодексом, а также материалы будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.
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