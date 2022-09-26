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26.09.2022

Правительство РФ до конца 2023 года продлило временный порядок трудоустройства сотрудников приостановивших работу предприятий

Кабинет министров РФ принял решение о продлении до конца 2023 года временного порядка трудоустройства сотрудников предприятий, приостановивших свою работу. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале правительства РФ.

Особый порядок для этой категории работников действует с апреля этого года. Согласно временным условиям, работники компаний, приостановивших работу в России, могут быть на определенный срок переведены в другие организации, если их устраивает такой вариант.

«Для перевода на новое место требуется: направление центра занятости и заключение срочного трудового договора с временным работодателем. Договор с основным работодателем приостанавливается, но не расторгается. После окончания или расторжения срочного договора работник возвращается на прежнее место», — говорится в сообщении.

Также до конца 2023 года продлевается временный порядок поддержки граждан, находящихся под риском сокращения, переведенных на неполный рабочий день или отправленных в неоплачиваемый отпуск. Данная категория работников может получить поддержку центров занятости при трудоустройстве, переобучении, открытии бизнеса. Также финансовая поддержка для них обеспечена при регистрации бизнеса, фермерского хозяйства или ИП.

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