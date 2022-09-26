В России снижается производство метанола из-за уменьшения спроса

УрБК, Москва, 26.09.2022. В России начала снижаться загрузка на крупнейшие предприятия, производящие метанол. В их числе оказались «Томск Газпром», «Щекиноазот», «Метафракс» и «Томет». Последний загружен менее чем на 30%, а остальные как минимум частично остановлены. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



Метанол — это один из первых переделов природного газа. В России его производят девять компаний, чья суммарная производственная мощность оценивается в 4,5 млн т, а экспорт — в 2 млн т. В течение 2021 года эта отрасль расширялась вместе с ростом мировых цен, и отечественные предприятия были намерены увеличить производство.



Поскольку основные объемы экспорта шли в Европу, в марте с поставками начались проблемы. Формально метанол не попал под санкции Евросоюза, но морские отгрузки через Усть-Лугу были ограничены мощностями по перевалке. Потребление метанола на внутреннем рынке же значительно уступает выпускаемым объемам.



В текущей ситуации производителям приходится продавать максимальные объемы в Китай по минимальной цене, чтобы не происходило полной остановки производства. В противном случае перезапуск окажется очень затратным. При этом сейчас в Китае спрос на этот продукт невысокий, да и мировые цены относительно низкие.



Источники «Коммерсанта» считают, что в России строительство новых мощностей по производству метанола будет заморожено или значительно отложено. Текущие мощности же сохранят низкую загрузку, пока не наладятся новые маршруты экспорта и не вырастет потребление на рынках Азии.