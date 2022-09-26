В России снижается производство метанола из-за уменьшения спроса

УрБК, Москва, 26.09.2022. В России начала снижаться загрузка на крупнейшие предприятия, производящие метанол. В их числе оказались «Томск Газпром», «Щекиноазот», «Метафракс» и «Томет». Последний загружен менее чем на 30%, а остальные как минимум частично остановлены. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Метанол — это один из первых переделов природного газа. В России его производят девять компаний, чья суммарная производственная мощность оценивается в 4,5 млн т, а экспорт — в 2 млн т. В течение 2021 года эта отрасль расширялась вместе с ростом мировых цен, и отечественные предприятия были намерены увеличить производство.
Поскольку основные объемы экспорта шли в Европу, в марте с поставками начались проблемы. Формально метанол не попал под санкции Евросоюза, но морские отгрузки через Усть-Лугу были ограничены мощностями по перевалке. Потребление метанола на внутреннем рынке же значительно уступает выпускаемым объемам.
В текущей ситуации производителям приходится продавать максимальные объемы в Китай по минимальной цене, чтобы не происходило полной остановки производства. В противном случае перезапуск окажется очень затратным. При этом сейчас в Китае спрос на этот продукт невысокий, да и мировые цены относительно низкие.
Источники «Коммерсанта» считают, что в России строительство новых мощностей по производству метанола будет заморожено или значительно отложено. Текущие мощности же сохранят низкую загрузку, пока не наладятся новые маршруты экспорта и не вырастет потребление на рынках Азии.
УрБК, Москва, 03.06.2019. Низкий спрос на мясные продукты в России может замедлить рост производства этого сегмента ...22.01.2016 Загрузка свердловских производителей стройматериалов упала на 10%
В Свердловской области за 2015 год на 10% снизилась загрузка мощностей предприятий, производящих стройматериалы. Об ...29.09.2015 АвтоВАЗ в 2015 году сократит объемы экспорта автомобилей
УрБК, Москва, 29.09.2015. По итогам 2015 года АвтоВАЗ сократит объемы экспорта автомобилей. Об этом сообщает «Автостат» ...05.04.2013 ООО «Магистраль» оштрафовано на 300 тысяч рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2013. Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал ООО «Магистраль» на 300 тыс. руб. за ...01.02.2012 «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за холодов
«Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за серьезных холодов в России, сообщает «Интерфакс». Так, по газопроводу ...