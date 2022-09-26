Средняя зарплата в Екатеринбурге превышает 60 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. Екатеринбург занял 19 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат, который составило РИА «Новости».



Среднемесячная чистая зарплата в уральской столице в I полугодии 2022 года составила 60,4 тыс. руб. в месяц. За год показатель увеличился на 13,1%.



При расчете рейтинга учитывалось соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора (в уральской столице показатель составил 3,36).



В топ-3 рейтинга попали Новый Уренгой (5,69), Салехард (5,07) и Южно-Сахалинск (чуть менее 5).