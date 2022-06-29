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Сегодня, 17:55

В УрФО обновлен исторический минимум по снятию наличных с карт

За I полугодие 2022 года жители Уральского федерального округа (УрФО) совершили 88 млн операций по снятию наличных с карт на общую сумму 1,1 трлн руб. Это минимальное знание по сравнению с аналогичными периодами предшествующих пяти лет, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

В то же время уральцы оплатили банковскими картами 2,4 млрд товаров и услуг на сумму 1,9 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оба показателя выросли на 10% и 17% соответственно.

«Доля платежей в общем количестве транзакций по банковским картам составила 80%. Средняя сумма одной безналичной покупки за год выросла на 7%, до 812 рублей», — говорится в сообщении.

Регулятор объясняет рост популярности безналичных платежей их удобством и наличием программ лояльности со стороны банков: клиентам доступны кешбэк, бонусы и так далее.

Добавим, что по состоянию на 1 июля банки выпустили на территории УрФО более 31 млн платежных карт, из которых треть относятся к платежной системе «Мир». Число безналичных покупок по ней по сравнению с прошлым годом выросло более чем в два раза как по количеству, так и по объему платежей.

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