Средний размер страховой пенсии в России в конце 2023 года может составить 19 тыс. 823 рубля

УрБК, Москва, 23.09.2022. К концу 2023 года средний размер страховой пенсии в РФ может вырасти на 4,4% и составить 19 тыс. 823 руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.
Также предполагается, что средняя страховая выплата по старости для неработающего пенсионера вырастет на 4,8%, до 21 тыс. 862 руб. Средняя социальная пенсия — на 3,3%, до 12 тыс. 561 руб.
В итоге среднегодовой размер накопительной пенсии должен составить 1 тыс. 921 руб. в 2023 году, 2 тыс. 153 руб. — в 2024, 2 тыс. 306 руб. — в 2025. Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в следующем году достигнет 2 тыс. 435 руб., в 2024 — 2 тыс. 622 руб., в 2025 — 2 тыс. 815 руб.
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