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ПНТЗ вложил в программу по укреплению здоровья сотрудников 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), направил 1,6 млн руб. для закупки витаминно-минеральных комплексов на предстоящий сезон. Завод регулярно проводит витаминизацию сотрудников для укрепления здоровья коллектива в осенне-зимний период и снижения распространения простудных и вирусных заболеваний, сообщает пресс-служба промышленного предприятия.

Витаминизация на заводе проводится каждое полугодие в периоды дефицита полезных веществ в организме. Витаминно-минеральные комплексы подбирают медицинские специалисты с учетом физиологической потребности человека, климатических особенностей региона и специфики деятельности предприятия.

«Здоровье трудового коллектива — основная ценность для предприятия. ПНТЗ помогает сотрудникам поддерживать его в течение всего года. Помимо витаминизации компания предоставляет возможность работникам вместе с семьями пройти оздоровительные процедуры в корпоративных санаториях, расположенных в Архызе и Сочи. Так, в 2022 году при поддержке компании на Кавказе и Черном море отдохнули более 250 работников завода», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Кроме этого, в сезон обострения респираторных заболеваний и в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции ПНТЗ совместно проводит вакцинацию сотрудников от гриппа и ревакцинацию от COVID-19 без отрыва от производства.

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