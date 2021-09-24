УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:44

В Екатеринбурге к отоплению подключены более 5 тыс. многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Заместители глав районных администраций по вопросам жилищного и коммунального хозяйства сегодня в ходе заседания штаба по запуску отопительного сезона в Екатеринбурге отчитались о ситуации с подключениями. На сегодняшний день отопление дали в 5 тыс. 025 многоквартирных домах, что составляет около 70% жилого фонда, сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, участники штаба озвучили количество подключенных к теплоисточникам объектов социальной сферы. Так, на сегодняшний день отопление подается в 972 социальных объекта, в том числе в 164 школы, 410 детских садов, 153 учреждения здравоохранения, 72 учреждения культуры, 23 здания, в которых располагаются интернаты, дома престарелых и детские дома.

Также выяснилось, что ряд управляющих компаний и ТСЖ из соображений экономии откладывают старт отопительного сезона в ожидании грядущего похолодания.

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко распорядился подключить жилые дома к отоплению до 30 сентября включительно. В соответствии с утвержденным графиком, в этот день в Екатеринбурге завершится второй этап пусковых работ по подключению к теплу от централизованной системы теплоснабжения и локальных котельных объектов.

Городской штаб в круглосуточном режиме продолжит контролировать процесс запуска отопления в Екатеринбурге до тех пор, пока жилой фонд не будет обеспечен теплом на 100%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.09.2021 В Екатеринбурге подключили к отоплению 90% жилого фонда

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В Екатеринбурге подключили к отоплению 90% жилого фонда. Соответствующую информацию ...

25.09.2019 Объекты социальной сферы Екатеринбурга на 82,5% подключены к отоплению

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. В четверг, 26 сентября, в Екатеринбурге заканчивается третий этап подключения к ...

24.09.2019 В Екатеринбурге 65% социальных объектов подключены к отоплению

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. В Екатеринбурге отопление уже включено в 68% детских садов, в 71% школ и 65% учреждений ...

22.09.2014 В Екатеринбурге к теплу подключены порядка 50% школ и детских садов

В Екатеринбурге подходит к завершению второй этап подключения абонентов к системе теплоснабжения, сообщает пресс-служба ...

22.09.2014 В Екатеринбурге к теплу подключены порядка 50% школ и детских садов

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2014. В Екатеринбурге подходит к завершению второй этап подключения абонентов к системе ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту23.08.2022Константин Селянин о динамике инфляции09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа
Архив новостей
Сентябрь 2022 (548)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18