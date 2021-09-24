В Екатеринбурге к отоплению подключены более 5 тыс. многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Заместители глав районных администраций по вопросам жилищного и коммунального хозяйства сегодня в ходе заседания штаба по запуску отопительного сезона в Екатеринбурге отчитались о ситуации с подключениями. На сегодняшний день отопление дали в 5 тыс. 025 многоквартирных домах, что составляет около 70% жилого фонда, сообщает пресс-служба администрации города.



Кроме того, участники штаба озвучили количество подключенных к теплоисточникам объектов социальной сферы. Так, на сегодняшний день отопление подается в 972 социальных объекта, в том числе в 164 школы, 410 детских садов, 153 учреждения здравоохранения, 72 учреждения культуры, 23 здания, в которых располагаются интернаты, дома престарелых и детские дома.



Также выяснилось, что ряд управляющих компаний и ТСЖ из соображений экономии откладывают старт отопительного сезона в ожидании грядущего похолодания.



Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко распорядился подключить жилые дома к отоплению до 30 сентября включительно. В соответствии с утвержденным графиком, в этот день в Екатеринбурге завершится второй этап пусковых работ по подключению к теплу от централизованной системы теплоснабжения и локальных котельных объектов.



Городской штаб в круглосуточном режиме продолжит контролировать процесс запуска отопления в Екатеринбурге до тех пор, пока жилой фонд не будет обеспечен теплом на 100%.