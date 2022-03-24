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Вчера, 14:22

Регионы РФ получили дополнительные возможности по реструктуризации бюджетных кредитов

УрБК, Москва, 22.09.2022. Регионы РФ получили дополнительные возможности по реструктуризации бюджетных кредитов. По новым нормам Бюджетного кодекса, в 2022 году субъекты получили отсрочку по выплате реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Погашение перенесли на 2025 и 2029 годы в зависимости от действующего графика таких выплат, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«Высвобожденные средства субъекты смогут направить на: строительство или реконструкцию инфраструктурных объектов; подключение к инженерным сетям зданий и сооружений, необходимых для реализации инвестпроектов», — говорится в сообщении.

Если региональные власти смогут реализовать важный инфраструктурный или инвестиционный проект, то правительство может полностью списать долг. Реструктуризация выполняется в рамках соглашений с Минфином РФ, обязывающих субъекты исполнять обязательства по оздоровлению финансов и сокращать долговую нагрузку.

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