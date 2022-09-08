Юань вместо доллара

На фоне санкций и внешних ограничений российские инвесторы ищут альтернативу западным валютам. Хранение денег в долларах США и евро стало менее выгодным и более опасным. Риски ухудшения геополитической ситуации увеличиваются. Новые санкции Запада вполне могут привести к отмене торгов долл. США и евро на Мосбирже. Банки РФ вынуждены вводить комиссию за хранение западных валют на текущих и брокерских счетах. В этой ситуации российские инвесторы все чаще рассматривают для себя покупку валют дружественных стран — китайского юаня и гонконгского доллара.



Аналитики отмечают стремительный рост популярности азиатских валют. Вчера, 20 сентября, суммарный объем торгов китайским юанем на Московской бирже составил 74,27 млрд руб. Для сравнения: оборот американской валюты составил 134,73 млрд руб., европейской — 55,03 млрд руб.



Существует несколько вариантов инвестиций при покупке китайского юаня. Первый — открытие банковского депозита. Такую услугу предлагают более 10 финансово-кредитных организаций. Ставки по ним в среднем составляют 1,5-2%. Это намного меньше, чем доходность по рублевым вкладам. Тем не менее вложения в китайской валюте постепенно набирают популярность.



Второй вариант — покупка облигаций российских компаний, которые номинированы в юанях. По данным «БКС Мир инвестиций», в настоящее время инвесторы могут приобрести ценные бумаги двух эмитентов. Еще две компании разместят облигации в ближайшее время. Очевидно, что число инструментов в этом сегменте будет увеличиваться. Доходность по ним значительно выше, чем по вкладам в китайской валюте.



Третий вариант — покупка наличного юаня как альтернатива приобретению долл. США и евро.



«Тренд на дедолларизацию российской экономики находит свое выражение, в том числе и в росте популярности китайской валюты. Растет роль юаня как в расчетах, так и для целей инвестирования. Не исключен вариант, что через какое-то время китайский юань станет основной торговой валютой на отечественном рынке. В этих условиях роль юаня в валютной диверсификации инвестиционного портфеля будет только возрастать», — отмечает аналитик отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Алексей Ковалев.



Впрочем, здесь важно понимать, что китайская валюта (в отличие от американской) не является «защитным» инструментом. Юань подвержен риску девальвации. За последние несколько месяцев китайская валюта ослабела к американской на 10-12%.



«Сейчас есть две основные причины ослабления юаня к доллару. Первая — разные монетарные циклы в Китае и США. Вторая — экономическая нестабильность в Китае. В целом можно сказать, что китайская экономика имеет высокую зависимость от экспорта товаров и импорта сырья, что делает ее недостаточно диверсифицированной. Поэтому китайский юань подвержен риску снижения курса к другим валютам, в том числе под воздействием мер китайских властей, нацеленных на повышение конкурентоспособности национальных корпораций на внешнем рынке», — отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций».



Еще одна дружественная валюта — гонконгский доллар. Она также может быть привлекательной для инвесторов. Курс гонконгского доллара с 1983 года привязан к американскому в пределах 7,75-7,85. Местный ЦБ регулярно тратит золотовалютные резервы на поддержку курса. Соответственно, гонконгский доллар более защищен от девальвации, чем юань. Вместе с тем нельзя исключать, что рано или поздно привязка к долл. США станет невыгодной (например, в случае мирового финансового кризиса). Это может привести к мощной волне девальвации гонконгского доллара.



Отметим, что российские инвесторы в настоящее время имеют возможность приобрести за эту валюту акции 12 китайских компаний, которые торгуются на Гонконгской бирже. Наиболее известные бренды — Alibaba, Tencent, JD.сom, Xiaomi, Meituan. Перечень акций, которые можно приобрести за гонконгские доллары, будет пополняться. Многие китайские компании имеют хороший потенциал роста. Однако их покупка тоже сопряжена с серьезными рисками. Во-первых, существуют инфраструктурные риски. Многие эксперты опасаются, что при торговле гонконгскими акциями через Санкт-Петербургскую биржу задействованы западные депозитарии. Это создает риск блокировки ценных бумаг при неблагоприятном развитии событий. Во-вторых, есть риск ухудшения геополитической напряженности между Китаем и США. Возможный конфликт вокруг Тайваня может стать причиной обвала котировок китайских компаний.



В целом можно сказать, что покупка китайского юаня и гонконгского доллара за рубли является хорошей возможностью защитить свой портфель от валютных рисков. Однако очевидно, что полностью заменить привычные долл. США и евро они пока не могут.