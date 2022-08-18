Объем торгов долларом США на Мосбирже трижды за неделю превысил результат юаня

Объем торгов долларом США трижды за неделю превысил торговлю китайским юанем. По итогам четверга, 27 апреля, объем операций с американской валютой с поставкой «завтра» на Мосбирже приблизился к 91 млрд руб., что на 3 млрд руб. превышает результат китайской валюты. При этом в марте почти весь месяц показатели юаня превосходили доллар США, сообщает «Коммерсантъ».



Рост торгов американской валютой может быть вызван новой волной ухода иностранных компаний с российского рынка. Например, Shell продала свою долю в проекте «Сахалин-2». Все это приводит к повышению спроса на доллар США.



Некоторые эксперты также указывают на спад спроса на юани. Инвесторы опасаются, что экономика Китая не сможет быстро восстановиться после пандемии. Их беспокойство подкрепила макростатистика, согласно которой прибыль промышленных предприятий Китая в I квартале 2023 года снизилась на 21,4% по сравнению с прошлым годом.