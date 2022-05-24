Жители Екатеринбурга смогут проголосовать за софинансирование инициативных проектов

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. Жители Екатеринбурга получат возможность влиять на решение о муниципальном софинансировании инициативных проектов. С одобрения гордумы первые восемь опросов будут размещены на информационной платформе «Активный Екатеринбург».



В пресс-службе администрации города уточнили, что речь идет о новом механизме, созданном для развития города, — инициативном проекте. Предполагается, что горожане смогут выдвигать идеи по благоустройству общественных пространств, созданию спортивных и детских площадок, обновлению оборудования учреждений. В дальнейшем они будут публиковаться на платформе «Активный Екатеринбург», и граждане смогут отдать голос за или против проекта. Если инициатива получит более 50% положительных отзывов или одобрение специальной комиссии, то ее реализуют. Решения о проведении опросов будет принимать городская дума Екатеринбурга.



Уточним, что нововведение коснется проектов, стоимость реализации которых составляет не больше 2,5 млн руб. Добавим, что инициативное бюджетирование является формой участия жителей уральской столицы в определении приоритетов использования средств городской казны и способом реализации идей горожан в решении вопросов местного значения. В софинансировании задействованы как инициаторы проектов, так и муниципалитет.