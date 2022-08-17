Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП по итогам 2022 года на 2,9%

По итогам 2022 года ВВП России сократится на 2,9%. По первоначальному прогнозу этот показатель должен был составить 4,2%. Новые данные озвучил во время выступления в Совете Федерации глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, сообщает ТАСС.
В 2023 году спад ВВП ожидается на уровне 0,8%, а в 2024-2025 он вырастет на 2,6%. Также в министерстве ожидают, что по итогам 2022 года инфляция составит 12,4%, а в 2023 — 5,5%.
Спад инвестиций в РФ в 2022 году составит около 2%. В 2023 году этот показатель будет находиться «в слабо отрицательной зоне», а с 2024 года возобновится рост, добавил министр.
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